Sosta nazionali: questa mattina seduta a Milanello, poi 3 giorni di pausa
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La sosta nazionali continua e, mentre tutti i convocati dalle rispettive nazioni sono in giro per il mondo a giocarsi l’accesso ai mondiali o amichevoli di preparazione, per chi è rimasto a casa continuano i lavori con la squadra a Milanello. Dopo l’allenamento mattutino di ieri mattina nel quale ci si è concentrati su esercitazioni e tiri in porta, questa mattina i ragazzi di Max Allegri si alleneranno ancora.
Dopo quest’ultimo allenamento ci saranno tre giorni liberi, domenica, lunedì e martedì, con il rientro in campo il pomeriggio di mercoledi 1 aprile.
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