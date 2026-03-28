Calciomercato, quanti big in scadenza nel 2026: la lista dei top 30

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Il calciomercato è sempre più vicino e, nonostante siamo nel clou della stagione, dove si decidono le sorti di questo campionato, sono già moltissimi i nomi che circolano associati a diverse squadre di Serie A e non. Oltre agli acquisti, nel 2026 saranno tanti i giocatori che andranno in scadenza con i rispettivi club e che dunque potranno trasferirsi a parametro zero. Di seguito una lista con i 30 nomi più di rilievo che diventeranno vere e proprie occasioni di mercato.

TOP 30 GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2026

Salah, Liverpool, scadenza nel 2027 ma ha annunciato la rescissione consensuale a giugno 2026

Konaté, Liverpool, valore di mercato 50 milioni

Vlahovic, Juventus, valore di mercato 35 milioni

Bernardo Silva, Manchester City, valore di mercato 27 milioni

Ruben Neves, Al-Hilal, valore di mercato 25 milioni

Mykolenko, Everton, valore di mercato 25 milioni

McKennie, Juventus, valore di mercato 22 milioni

Marco Senesi, Bournemouth, valore di mercato 22 milioni

Julian Brandt, Borussia Dortmund, valore di mercato 20 milioni

Harry Wilson, Fulham, valore di mercato 20 milioni

Ryan Sessegnon, Fulham, valore di mercato 20 milioni

John Stones, Manchester City, valore di mercato 18 milioni

Oscar Mingueza, Celta Vigo, valore di mercato 18 milioni

Leon Goretzka, Bayern Monaco, valore di mercato 15 milioni

Ricco Henry, Brentford, valore di mercato 15 milioni

Yves Bissouma, Tottenham, valore di mercato 15 milioni

El Karouani, Utrecht, valore di mercato 15 milioni

Fabinho, Al-Ittihad, valore di mercato 13 milioni

Danilo Doekhi, Union Berlino, valore di mercato 13 milioni

Antonio Rudiegr, Real Madrid, valore di mercato 12 milioni

Andrew Robertson, Liverpool, valore di mercato 12 milioni

Franck Kessie, Al-Ahli, valore di mercato 12 milioni

Takheiro Tomiyasu, Ajax, valore di mercato 12 milioni

Harry Maguire, Manchester United, valore di mercato 10 milioni

Robert Lewandowski, Barcellona, valore di mercato 9 milioni

Casemiro, Manchester United, valore di mercato 8 milioni

Zeki Celik, Roma, valore di mercato 12 milioni

Lorenzo Pellegrini, Roma, valore di mercato 9 milioni

Paulo Dybala, Roma, valore di mercato 5 milioni

Berat Djimsiti, Atalanta, valore di mercato 5 milioni