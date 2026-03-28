Calciomercato, quanti big in scadenza nel 2026: la lista dei top 30
Il calciomercato è sempre più vicino e, nonostante siamo nel clou della stagione, dove si decidono le sorti di questo campionato, sono già moltissimi i nomi che circolano associati a diverse squadre di Serie A e non. Oltre agli acquisti, nel 2026 saranno tanti i giocatori che andranno in scadenza con i rispettivi club e che dunque potranno trasferirsi a parametro zero. Di seguito una lista con i 30 nomi più di rilievo che diventeranno vere e proprie occasioni di mercato.
TOP 30 GIOCATORI IN SCADENZA NEL 2026
Salah, Liverpool, scadenza nel 2027 ma ha annunciato la rescissione consensuale a giugno 2026
Konaté, Liverpool, valore di mercato 50 milioni
Vlahovic, Juventus, valore di mercato 35 milioni
Bernardo Silva, Manchester City, valore di mercato 27 milioni
Ruben Neves, Al-Hilal, valore di mercato 25 milioni
Mykolenko, Everton, valore di mercato 25 milioni
McKennie, Juventus, valore di mercato 22 milioni
Marco Senesi, Bournemouth, valore di mercato 22 milioni
Julian Brandt, Borussia Dortmund, valore di mercato 20 milioni
Harry Wilson, Fulham, valore di mercato 20 milioni
Ryan Sessegnon, Fulham, valore di mercato 20 milioni
John Stones, Manchester City, valore di mercato 18 milioni
Oscar Mingueza, Celta Vigo, valore di mercato 18 milioni
Leon Goretzka, Bayern Monaco, valore di mercato 15 milioni
Ricco Henry, Brentford, valore di mercato 15 milioni
Yves Bissouma, Tottenham, valore di mercato 15 milioni
El Karouani, Utrecht, valore di mercato 15 milioni
Fabinho, Al-Ittihad, valore di mercato 13 milioni
Danilo Doekhi, Union Berlino, valore di mercato 13 milioni
Antonio Rudiegr, Real Madrid, valore di mercato 12 milioni
Andrew Robertson, Liverpool, valore di mercato 12 milioni
Franck Kessie, Al-Ahli, valore di mercato 12 milioni
Takheiro Tomiyasu, Ajax, valore di mercato 12 milioni
Harry Maguire, Manchester United, valore di mercato 10 milioni
Robert Lewandowski, Barcellona, valore di mercato 9 milioni
Casemiro, Manchester United, valore di mercato 8 milioni
Zeki Celik, Roma, valore di mercato 12 milioni
Lorenzo Pellegrini, Roma, valore di mercato 9 milioni
Paulo Dybala, Roma, valore di mercato 5 milioni
Berat Djimsiti, Atalanta, valore di mercato 5 milioni
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