Ambrosini e il rapporto con Gattuso: "Il momento il più difficile? Quando ho letto sui giornali che poteva lasciare il Milan e lui mi disse che era vero"

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Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Massimo Ambrosini ha raccontato il momento più bello e quello più brutto vissuto con Rino Gattuso, suo ex compagno di squadra al Milan: "Il momento più bello vissuto insieme? Inevitabile dire le vittorie perché quelle ti uniscono. E quindi la Champions alzata ad Atene è stata indimenticabile. Anche fuori dal campo però stiamo bene insieme: in montagna siamo vicini di casa e spero, prima o poi, di convincerlo a venire con me a fare una bella camminata. Perché per lo sci penso non sia molto portato... (ride, ndr).

Il momento il più difficile? Quando voleva conficcare una forchetta nella schiena di Pirlo per una battuta e mi sono messo in mezzo... (ride, ndr). No, dai, faccio il serio. Il momento più difficile è stato quando ho letto sui giornali che poteva lasciare il Milan, ma non ci credevo, così gli chiesi se era vero e lui mi disse di sì. Sentii dentro un grande dispiacere".