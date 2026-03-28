Lukaku out contro il Milan. E il Napoli lo avverte: se non torna entro martedì verrà messo fuori rosa

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Nel Napoli che dopo la sosta sarà impegnato al Maradona nel big-match contro il Milan tiene banco in questi giorni il caso Romelu Lukaku: l'attaccante belga, senza il permesso della società, è infatti rimasto in Belgio per lavorare da solo e recuperare la forma migliore. Il club azzurro non ha ovviamente preso bene il comportamento del suo giocatore che verrà certamente multato. Ma la posizione della società si è ulteriormente inasprita nelle ultime ore e ha avvertito il belga che se non rientra a Castel Volturno entro martedì verrà messo fuori rosa.

Lo riferisce La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che, anche se dovesse rientrare a Napoli, Lukaku non sarà sicuramente a disposizione di Antonio Conte per la sfida contro il Milan in programma il 6 aprile alle 20.45 allo stadio Maradona. Si tratta di un vero e proprio spareggio dal quale uscirà la squadra che potrà eventualmente contendere lo scudetto all'Inter fino alla fine.