Lukaku fa arrabbiare Napoli: è rimasto in Belgio ad allenarsi, multa in arrivo

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Clima pesante attorno a Romelu Lukaku, centravanti del Belgio e soprattutto del Napoli che, al rientro dalla sosta, sfiderà il Milan al "Maradona" la sera di Pasquetta in un big match che mette in palio il secondo posto in solitaria e forse anche qualcosina di più. Il centravanti ex Inter, infatti, dopo essere stato convocato dal CT della sua nazionale Garcia, ha deciso di chiamarsi fuori in accordo con l'allenatore per potersi concentrare sul recupero completo della sua condizione dopo aver passato la prima metà di stagione fermo ai box per un incidente muscolare.

In un primo momento, appresa la notizia, da Napoli credevano che Lukaku potesse rientrare a lavorare a Castel Volturno, anche per preparare al meglio la sfida con i rossoneri. Invece Romelu ha deciso di rimanere ad allenarsi ad Anversa, in Belgio, come rilanciato anche questa mattina da Tuttosport. Il giocatore rientrerà in città solamente lunedì, lo stesso giorno di Antonio Conte che pure si è preso una pausa. Questo ha fatto scatenare i malumori dei tifosi ma anche della società: per Lukaku, infatti, potrebbe arrivare anche un multa.