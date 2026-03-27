Napoli, scoppia il caso Lukaku: il belga può finire fuori rosa. Le ultime da Sky

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Nelle ultime ore, in casa Napoli è scoppiato il caso Romelu Lukaku che non è ancora rientrato in Italia dal Belgio. E, come spiega Sky, nelle ultime ore la posizione degli azzurri, prossimi avversari del Milan alla ripresa del campionato, si inasprita: "Dopo la scelta condivisa con il Belgio di farlo rientrare a Napoli per ottimizzare la preparazione fisica, Romelu Lukaku è rimasto nel suo paese per continuare a lavorare e questo ha provocato irritazione da parte del club nella giornata di giovedì.

Oggi la posizione della società si è ulteriormente inasprita: se il giocatore non dovesse rientrare in Italia per la ripresa degli allenamenti prevista per martedì 31 marzo sarà messo fuori rosa. Ovviamente l'attaccante belga in ogni caso riceverà una multa" scrive il sito di SkySport.