Romano su Tonali: "Non ora, ma un giorno tornerà in Italia"

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Nel corso del consueto appuntamento con il video aggiornamento sul suo canalt YouTube, il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro di Sandro Tonali, protagonista negli scorsi giorni nella vittoria dell'Italia sull'Irlanda del Nord nella semifinale playoff per l'accesso ai prossimi Mondiali:

"Sandro Tonali è straordinario. Sarà forse tra i giocatori in campo nella finale di martedì contro la Bosnia il più grande protagonista del mercato estivo a livello di trasferimento internazionale. Perché? Perché su Sandro Tonali, al momento, vi confermo ragazzi, l'idea, purtroppo, di rivederlo nel nostro campionato è veramente lontana in questo momento. Nonostante per la Juventus Tonali sia un pallino, nonostante ci abbia provato prima con Giuntoli e poi con Comolli, cercando soluzioni anche fantasiose. La tentazione di presentare al Newcastle di capire come riportare Sandro Tonali in Italia, ecco questo desiderio difficilmente diventerà realtà. Non diciamo impossibile, ma veramente difficile.

Perché da Manchester stanno arrivando i giganti della Premier League con tanti soldi per Tonali, e sarà un'estate intensa dalle parti di Newcastle, dove si troveranno l'interesse dell'Arsenal già da gennaio, ma i Gunners sono un discorso a parte. Perché da Manchester lo United e il City entrambe prenderanno dei centrocampisti importanti, addirittura due, e Tonali è un giocatore molto apprezzato internamente, soprattutto lato Red Devils. L'obiettivo numero uno del City è Elliot Anderson, lo United sta lavorando forte su Tonali. Difficilmente lo vedremo adesso in Italia, io resto convinto che un giorno Tonali tornerà. Non sarà probabilmente quest'estate, sarà in futuro, ma la voglia d'Italia di Tonali rimane".