Francia, Deschamps pensa a tanti cambi contro la Colombia: Maignan e Rabiot verso la panchina

vedi letture

Didier Deschamps, ct della Francia, dopo la vittoria per 2-1 nell'amichevole contro il Brasile, ha annunciato che nell'altro test contro la Colombia cambierà tutta la formazione della sua nazionale. I rossoneri Mike Maignan e Adrien Rabiot, in campo per tutta a partita contro i verdeoro, sono quindi destinati a partire dalla panchina nel match che si giocherà a Washington.

Lo scrive Le Parisien che riporta che tra i pali ci sarà Samba, in difesa dovrebbero invece partire dal primo minuto Kalulu, Lacroix, Lucas Hernandez e Digne. In mezzo al campo dovrebbero trovare spazio dall'inizio Kanté e uno tra Camavinga e Zaïre-Emery (il primo è favorito), mentre in attacco ci dovrebbero essere Akliouche, Cherki e Doué (quest'ultimo però è in dubbio per un fastidio alla schiena) alle spalle di Thuram che è in vantaggio su Kolo Muani per il ruolo di centravanti titolare.