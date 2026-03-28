Napoli-Milan, trasferta vietata ai tifosi rossoneri residenti in Lombardia. I provvedimenti della Prefettura

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Attraverso il suo sito ufficiale, la Prefettura di Napoli ha pubblicato questo comunicato in vista della partita tra Napoli e Milan del prossimo 6 aprile (clicca QUI per leggere l'anticipazione di Milannews.it): "Il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto per l’incontro di calcio “Napoli - Milan”, valevole per il Campionato Nazionale di calcio di Serie A 2025/2026, in programma lunedì 6 aprile 2026, presso lo Stadio “D.A. Maradona” di Napoli, le seguenti prescrizioni:

- divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Lombardia, ad eccezione dei possessori di tessera di fidelizzazione della società “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 19 marzo 2026;

- vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della società AC Milan, non residenti nella Regione Lombardia;

Il provvedimento è stato adottato, su determinazione del Comitato di Analisi per la sicurezza delle Manifestazioni Sportive dello scorso 23 marzo e conforme proposta della Questura di Napoli, che hanno evidenziato i profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica".

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45