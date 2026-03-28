Pellegatti insiste: “Ci sono tanti top in scadenza che il Milan può contattare”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato dei nomi di alcuni big del calcio europeo che a giugno 2026 andranno in scadenza e potrebbero essere dei rinforzi importantissimi per la rosa rossonera. Queste le sue parole

"Bosnia-Italia sarà un occasione per tutti i tifosi del Milan per capire la forza di questo giovane interessante che tornerà al Bayer Leverkusen, oggi al Salisburgo, sto parlando di Begovic, giocatore che ha fatto la differenza nella partita che la Bosnia stava perdendo col Galles e che ha ribaltato ai rigori. Bernardo Silva, Goretzka, Casemiro, sono tutti giocatori a scadenza quindi sono giocatori che il Milan può certamente contattare, avviare delle trattative, ma è ovvio che devono stare ai prezzi del Milan. Vediamo se i giocatori preferiranno un'esperienza alla Modric oppure sceglieranno per una sola questione economica"