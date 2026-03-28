Pulisic: "Metto molta pressione su me stesso e anche gli altri fanno lo stesso"

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In vista dell'amichevole contro il Portogallo, Christian Pulisic ha parlato così in conferenza stampa da ritiro degli Stati Uniti: "La pressione c'è, parliamo di un Mondiale. Non è per via della mia posizione da capitano o altro. Sono abituato a queste situazioni. Non vorrei trovarmi in nessun'altra posizione. Mi sento un privilegiato ad essere in questa situazione. La pressione c'è ma non è sicuramente nulla che io non possa gestire. La affronterò a testa alta. E non dovrò farlo da solo, sono fortunato ad avere vicino ragazzi come McKennie, tutta la mia squadra, lo staff e un intero Paese. Farò semplicemente del mio meglio".

L'attaccante del Milan ha poi commentato anche la decisione di eliminare tutti i social: "Ho semplicemente cancellato quasi tutti i social media dal telefono. Cerco solo di evitarli. Ci saranno sempre delle pressioni" le sue parole riportate dal sito di Gianluca Di Marzio. Pulisic ha poi dichiarato: "Metto molta pressione su me stesso e anche gli altri fanno lo stesso. Abbiamo grosse aspettative su noi stessi e su ciò che vogliamo fare. Dovremo concentrarci su ciò che conta davvero".