Pjanic sulla corsa scudetto: "Campionato ancora aperto, anche se l'Inter ha un bel vantaggio..."

vedi letture

Miralem Pjanic, ex centrocampista di Juventus e Roma, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha parlato anche della corsa scudetto e del percorso in campionato di bianconeri e giallorossi che in lotta per un posto in Champions: "Se lo scudetto è dell’Inter? Vedo una competizione ancora aperta, anche se l’Inter ha guadagnato un bel vantaggio e può amministrarlo in questo finale di stagione.

Roma e Juventus in Champions? Non è semplice, perché c’è anche il Como che sta andando forte. Di sicuro sarebbe fondamentale per entrambe risalire al quarto posto. Nel calcio moderno la Champions migliora tutto".