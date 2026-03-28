Saelemaekers: "Sento la fiducia sia di Allegri che della società"

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Intervistato da Nieuwsblad, Alexis Saelemaekers ha commentato così la sua stagione al Milan dopo i prestiti a Bologna e Roma: "Non posso lamentarmi. Dopo i prestiti al Bologna e alla Roma, dove sono maturato molto, era fondamentale per me diventare titolare fisso al Milan e ci sono riuscito. Sento la fiducia sia dell'allenatore che della società. Quando mi hanno offerto il prolungamento di contratto non ho esitato. È addirittura un contratto quinquennale fino al 2031, cosa non scontata nel calcio moderno. Mi sento davvero a casa al Milan”.

Durante l'intervista, Saelemaekers ha speso belle parole anche per il suo compagno di squadra al Milan e in nazionale Koni De Winter: "Koni è un giocatore fantastico. È vero che ha avuto dei momenti di difficoltà con la nazionale, ma capita a tutti di tanto in tanto. Possiamo essere certi che darà il massimo anche con i Diavoli Rossi. È davvero forte".