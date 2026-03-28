G. Galliani su Leao: “I giocatori bravi li terrei sempre, se hai un allenatore bravo lasci far fare a lui”

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Nel canale Youtube di Andrea Longoni, Milan Hello, è stato ospite il figlio di Adriano Galliani, Gianluca Galliani. Molti i temi trattati, di seguito alcuni estratti dell’intervista.

“Io i giocatori bravi li terrei sempre, ovviamente se prendi un centravanti bravo e vai avanti col 3-5-2 o Pulisic o Leao vanno in panchina. Li sono valutazioni che devono fare i dirigenti. Anche Gimenez non è secondo me una vera e propria punta, non riesce a reggerti l’attacco da solo, quindi tu hai una serie di attaccanti, anche Nkunku che ho sempre ammirato tanto, non ha espresso il potenziale enorme che ha. È chiaro che hai un attacco che in quelle figure li è coperto fin troppo, penso che sia difficile per Max, quindi dovrà valutare lui magari se togliere un centrocampista e giocare col 3-4-3 o 3-4-2-1. Queste sono cose di Allegri e quando hai un allenatore bravo lasci fare le cose a lui. Sul centravanti credo che nel calcio italiano non si scelga ma bisogna sfruttare le occasioni di mercato”.