MN - Leao mercoledì pomeriggio sarà regolarmente a Milanello alla ripresa degli allenamenti

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In questi giorni Rafa Leao, sconvocato dalla Nazionale, è andato comunque in Portogallo per curare il problema all'adduttore destro che sta condizionando inevitabilmente la sua stagione. Il tutto, ovviamente, con il placet del club rossonero. Apprende la redazione di MilanNews.it che Leao mercoledì pomeriggio sarà regolarmente a Milanello alla ripresa degli allenamenti per preparare la sfida di lunedì 6 aprile allo stadio Maradona contro il Napoli. Questo perché Allegri ha concesso alla squadra tre giorni di riposo visti i tanti calciatori assenti per la sosta nazionali: domenica, lunedì e martedì, con la ripresa dei lavori prevista per mercoledì pomeriggio.

di Antonio Vitiello.