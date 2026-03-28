Gli inglesi del Milan e la scadenza nel 2027: sarà un'estate da dentro o fuori

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Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek hanno ritrovato tempo di gioco e certezze con l'arrivo di Massimiliano Allegri sulla partita del Milan. Il difensore è tra i titolarissimi, mentre il centrocampista, anche a causa di qualche stop fisico, non è tra gli inamovibili ma rientra comunque nel novero dei calciatori che Allegri apprezza molto e che utilizza.

I due, nonostante il ruolo diverso, hanno diverse cose in comune. Entrambi inglesi, entrambi arrivano dall'academy del Chelsea, entrambi hanno avuto una prima stagione ottima al Milan per poi calare di rendimento, entrambi hanno il contratto in scadenza a giugno 2027. Questo vuol dire che sarà un'estate da dentro o fuori: le ultime notizie raccontano che il club rossonero sta parlando con entrambi per un possibile rinnovo del contratto, ma non si è ancora arrivati alle firme. A Casa Milan dovranno comunque fare ragionamenti approfonditi, anche e ovviamente ascoltando il parere di Allegri.

Le prestazioni di entrambi quest'anno sono tornate su livelli medio-alti, anche per merito del loro mettersi a completa disposizione di squadra e mister: Tomori, che in rossonero aveva giocato sempre da centrale in una difesa a due, è passato a fare il braccetto destro in una linea a tre e anche il terzino in una linea a quattro. Loftus ha giocato ovunque: mezz'ala, seconda punta, esterno, centravanti. Non è un mistero che Allegri straveda per giocatori con queste caratteristiche e attitudini.

Tomori classe 1997 e Loftus-Cheek classe 1996: di sicuro non sono "vecchi", ma è verosimile che il prossimo sarà il loro ultimo contratto importante in carriera. Entrambi sono tra i calciatori in rosa con lo stipendio più alto: circa 4 milioni di euro netti ed entrambi beneficiano del Decreto Crescita. Visto questo vantaggio economico, e visto come Allegri li sta utilizzando, tutto indica che il rinnovo può essere una soluzione intelligente.

Ci sono ovviamente delle incognite: Tomori in alcuni momenti della partita pecca di concentrazione e senso della posizione, situazioni mitigate dalla struttura della linea a 3, più adatta a nascondere eventuali sbavature dei singoli. Più lungo il discorso che riguarda Loftus. Il centrocampista, che ha recuperato bene dopo lo sfortunato episodio che gli è costata la frattura della mascella, non è mai riuscito a mettere in campo il suo enorme potenziale tecnico e fisico con continuità. Ad inizio stagione Allegri l'ha indicato tra i calciatori in rosa che hanno nelle gambe diversi gol, ma il contatore ad oggi ne conta "solo" 3. Comunque meglio del desolante 0 della scorsa stagione.

L'anno prossimo il Milan verosimilmente giocherà la Champions League, sarà importante avere in rosa giocatori che sono affidabili: negli anni Tomori e Loftus, magari a momenti alterni, hanno dimostrato di poterlo essere. Magari non come protagonisti assoluti, ma in un gruppo squadra che dovrà affrontare (si spera) una cinquantina di partite stagionali possono starci serenamente. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, perché in estate, con un solo anno di contratto, le strade potranno essere solo due: o rinnovo, o cessione.