MN - Eranio con fiducia: "Vincere a Napoli per credere nella rimonta. Fondamentale avere al top Leao e Pulisic"

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Stefano Eranio, ex storico centrocampista del Milan negli anni 90' è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazion sulla stagione dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:

Sulla lotta scudetto

"Sinceramente penso che soli sei punti di distanza con così tante partite dal termine non sia molti. Ci saranno gare decisive e adesso ogni punto conta tantissimo, come non mai. Il momento dell'Inter poi è sicuramente diverso da quello di Milan e Napoli, ora conta la testa. Scudetto? Ma sì. E' giusto crederci. Napoli-Milan? E' una partita da vincere se vuoi davvero prendere altri punti sulla prima. Ovvio che questo discorso vale pure per il Napoli, squadra in salute e che sta recuperando giocatori fondamentali. Sarà importante per il Milan vedere come stanno lì davanti Pulisic e Leao".