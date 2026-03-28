USA-Belgio, le formazioni ufficiali: Pulisic e Saelemaekers titolari

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Oggi alle 20:34News
di Manuel Del Vecchio

Queste le formazioni ufficiali di USA-Belgio, gara amichevole. Saelemaekers e Pulisic partono titolari, De Winter in panchina.

USA (4-3-3): Turner; Robinson, Tessman, Tillman, McKenzie; McKennie, Cardoso, Ream; Pulisic, Weah, Balogun. Ct: Pochettino

BELGIO (4-2-3-1): Lammens; Meunier, Debast, Mechele, De Cuyper; Raskin,  Onana; Saelemaekers, De Bruyne, De Ketelaere; Doku. Ct: Rudi Garcia