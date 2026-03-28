Inghilterra, Tomori lascia il ritiro della nazionale: mercoledì sarà a Milanello
Si legge sul sito della nazionale inglese che in totale, otto giocatori lasciano il ritiro, tra cui Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori e Dominic Calvert-Lewin.
John Stones sta tornando al Manchester City per sottoporsi a una visita medica dopo aver accusato un problema durante l’allenamento prima del pareggio per 1-1 di venerdì sera contro l’Uruguay. Adam Wharton del Crystal Palace e Noni Madueke dell’Arsenal sono tornati ai rispettivi club a causa di piccoli infortuni riportati durante la partita. Anche Declan Rice e Bukayo Saka torneranno all'Arsenal per sottoporsi a visite mediche, dopo essere arrivati venerdì insieme ad altri nove giocatori.
Il centrale rossonero sarà quindi a disposizione mercoledì pomeriggio alla ripresa degli allenamenti a Milanello.
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