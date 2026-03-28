Il Milan prende il 2007 Kostic: la strategia del club rossonero sui giovani attaccanti

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È notizia di qualche minuto fa che il Milan ha chiuso l'accordo con il Partizan Belgrado per Andrej Kostic: il montenegrino domani svolgerà le visite mediche a Milano e si unirà definitivamente al club rossonero a partire da giugno. Inizialmente si aggregherà al Milan Futuro di Massimo Oddo, con la prospettiva verso la Prima Squadra com'è successo ai vari Jimenez (venduto al Bournemouth), Bartesaghi e Camarda (in prestito al Lecce).

Il classe 2007, che ha segnato 10 gol nel campionato serbo in 27 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti del Settore Giovanile rossonero unendosi a Daniele Petrone (classe 2009, Primavera) e Alex Castiello (classe 2007, spola tra Milan Futuro e Primavera).

L'obiettivo del Milan è quello di avere giocatori di valore e di grande potenziale in ogni categoria sotto la Prima Squadra. Nelle strategie del club rossonero, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa in un'intervista a CBS Sport (clicca qui), è molto importante che i giovani calciatori abbiano minutaggio adeguato a prescindere dalla categoria, per acquisire la giusta esperienza ed arrivare preparati al calcio dei grandi, che sia in prestito o direttamente con la prima squadra.

Il Milan ha già provato a prendere Kostic durante il mercato di gennaio per anticipare la numerosa concorrenza, ma le richieste alte del Partizan non hanno permesso di chiudere l'affare. Dopo settimane di lavoro sotto traccia e lontano dai riflettori a Casa Milan sono riusciti a strappare un accordo ritenuto conveniente, 3 milioni di euro, e a mettere così le mani su un calciatore che veniva seguito da tempo.