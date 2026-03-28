MN - Eranio crede in Gimenez: "Stava male fisicamente, non abbiamo ancora visto il suo vero potenziale"
Stefano Eranio, ex storico centrocampista del Milan negli anni 90' è intervenuto così in esclusiva per la redazione di MilanNews.it. Di seguito un estratto delle sue considerazion sulla stagione dei rossoneri di mister Massimiliano Allegri:
"Sinceramente penso che soli sei punti di distanza con così tante partite dal termine non sia molti. Ci saranno gare decisive e adesso ogni punto conta tantissimo, come non mai. Il momento dell'Inter poi è sicuramente diverso da quello di Milan e Napoli, ora conta la testa. Scudetto? Ma sì. E' giusto crederci. Napoli-Milan? E' una partita da vincere se vuoi davvero prendere altri punti sulla prima. Ovvio che questo discorso vale pure per il Napoli, squadra in salute e che sta recuperando giocatori fondamentali. Sarà importante per il Milan vedere come stanno lì davanti Pulisic e Leao.
Anche il messicano Gimenez viene da una stagione sfortunata, ha avuto tanti problemi fisici gravi. Non abbiamo ancora visto il vero Bebote, il suo reale valore e potenziale e quando starà bene farà i gol che ha sempre segnato".
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