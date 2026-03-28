Dimarco sull'esultanza andata virale sui social: ""Non volevo mancare di rispetto a nessuno! Poco rispettosa invece le ripresa tv"

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Intervenuto oggi in conferenza stampa a 3 giorni dalla decisiva sfida di martedì contro la Bosnia a Zenica, valevole per l'accesso ai Mondiali in programma quest'estate, Federico Dimarco ha commentato l'episodio che l'ha visto protagonista a margine della vittoria sull'Irlanda del Nord, quando è stato ripreso esultate dalle telecamere al termine di Bosnia-Galles:

"Sono qui visto che dopo la gara contro l'Irlanda del Nord sono stato protagonista di un episodio. Rispetto ogni club e qualsiasi nazionale, la mia esultanza è stata una reazione istintiva. Stavamo semplicemente vedendo dei rigori coi miei compagni, nella Bosnia c'è anche Dzeko con cui ho giocato due anni e gli ho anche scritto, sono felice di vederlo in finale e lui mi ha risposto. Io non ho mancato di rispetto né alla Bosnia né ai bosniaci. Mi è stato dato dell'arrogante, ma con che diritto visto che manchiamo dal Mondiale dal 2014? Come potrei essere arrogante? Detto ciò, credo sia stato poco rispettoso esser ripreso in un contesto dove c'erano anche amici, famigliari e bambini".