USA-Belgio 2-5. Molto bene Saelemaekers con un assist, Pulisic delude

USA-Belgio 2-5. Molto bene Saelemaekers con un assist, Pulisic deludeMilanNews.it
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Ieri alle 22:44News
di Manuel Del Vecchio

Scoppola clamorosa presa dagli USA in amichevole, che contro il Belgio perdono con un sonoro 5-1. I rossoneri Pulisic e Saelemaekers partono titolari, mentre De Winter ha cominciato dalla panchina.

Padroni di casa avanti con McKennie, ma poi è dominio assoluto del Belgio. A segno Debast, Onana (bell’assist di Saelemaekers per il tiro a rimorchio), De Ketelaere e Lukebakio (doppietta). Inutile il 2-5 finale di Agyemang.

Saelemaekers, autore di un’ottima prova, rimane in campo per circa un’ora, mentre De Winter entra al minuto 62 al posto di Mechele al centro della difesa. Partita difficile per Pulisic che non riesce ad incidere e risulta ancora lontano dalla sua forma ottimale: 71 minuti per il rossonero prima di essere sostituito con Pepi quando il punteggio era già sull’1-4 per i Red Devils.