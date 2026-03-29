Milan, senti Bernardo Silva: "Se Manchester fosse nel sud Europa rimarrei qui fino a 40 anni"

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Il nome di Bernardo Silva è sicuramente uno dei più chiacchierati del momento, complice anche il fatto che il campione portoghese non rinnoverà il suo contratto con il Manchester City in scadenza il prossimo giugno. Questo significa che il 20 dei Citizens diventerà un'opportunità a parametro zero per tante squadre europee, come ad esempio Juventus e Milan, accostate al giocatore proprio in questi giorni.

Lo stesso Bernardo Silva ha parlato del proprio futuro ai microfoni del podcast ufficiale del City, dicendo: "Portogallo e Inghilterra hanno molte differenze: la cultura, il fuso orario, il cibo... Scherzo sempre e dico che il Manchester City fosse più a sud in Europa, ci rimarrei a vita. Amo questo club. Non dico che non mi piaccia, ma culturalmente Manchester non risponde all'ideale di ciò che desidero nella vita. E a volte sento che non sono felice: prima di incontrare mia moglie ero sempre solo, non stavo bene e pensavo spesso di andarmene. Non di certo perché non mi piacesse la squadra. Però non me ne sono mai andato e sono contento, mi sarei perso dei momenti da ricordare come il Treble o le quattro Premier League di fila. Ora ho anche la possibilità di essere il capitano, di trasmettere la mia esperienza ai giovani. Però sì, se il Man City fosse a Lisbona ci starei fino a 40 anni!".