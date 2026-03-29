Ceccarini avvisa il Milan: "Su Goretzka si è inserita anche la Juventus"
Nel suo editoriale su tuttomercatoweb.com, Niccolò Ceccarini ha parlato così del mercato estivo del Milan, soffermandosi anche sull'ipotesi Leon Goretzka, finito anche nel mirino della Juventus: "Per la Juventus sarà un’estate molto intensa. I bianconeri dovranno fare molto mercato e per questo stanno sondando il terreno su più fronti. Anche quello della difesa rimane caldo. Marcos Senesi del Bournemouth è in pole position ma la Juventus ha cominciato a muovere i suoi passi su Rudiger, che a fine stagione si svincolerà dal Real Madrid. Una soluzione d’esperienza e di qualità, con il vantaggio di aver giocato in serie A con la maglia della Roma. Un’ipotesi insomma da non trascurare.
E se a centrocampo, come più volte detto, il sogno resta Tonali, alla lunga lista delle opportunità si sono aggiunti anche Ederson e Goretzka. Per il primo il problema resta la valutazione, visto che l’Atalanta ha dimostrato di non fare sconti a nessuno. Il tedesco è un’altra grande occasione, che si va ad aggiungere a Bernardo Silva e Kessié. Il suo addio al Bayern Monaco a giugno è praticamente scontato. Su di lui c’è tanta concorrenza soprattutto in Italia dove Inter, Milan e Napoli ci stanno facendo più di un pensiero".
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