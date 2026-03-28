Milan, domani le visite mediche di Kostic. Si unirà al Milan Futuro a giugno

Milan, domani le visite mediche di Kostic. Si unirà al Milan Futuro a giugno
Oggi alle 20:37Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Nella giornata di domani, apprende la redazione di MilanNews.it, Andrej Kostic svolgerà le visite mediche con il Milan. L'attaccante classe 2007, di proprietà del Partizan Belgrado, quest'anno ha disputato finora 27 partite di campionato serbo segnando 10 gol. Il montenegrino arriva a titolo definitivo, a partire da giugno, per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro ed inizialmente si aggregherà al Milan Futuro di Massimo Oddo.

di Antonio Vitiello.