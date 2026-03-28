MN - Kostic al Milan, operazione da 3 milioni di euro

MN - Kostic al Milan, operazione da 3 milioni di euro
Oggi alle 21:09Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Il Milan prende Andrej Kostic dal Partizan Belgrado a titolo definitivo in un'operazione, apprende la redazione di MilanNews.it, da 3 milioni di euro di base fissa. Il classe 2007, che quest'anno ha già segnato 10 reti nel campionato serbo, domani farà le visite mediche a Milano.

Il Montenegrino si unirà definitivamente al club rossonero a giugno e inizialmente si aggregherà al Milan Futuro di mister Massimo Oddo con ottica prima squadra.

di Antonio Vitiello.