MN - Kostic al Milan, operazione da 3 milioni di euro
Il Milan prende Andrej Kostic dal Partizan Belgrado a titolo definitivo in un'operazione, apprende la redazione di MilanNews.it, da 3 milioni di euro di base fissa. Il classe 2007, che quest'anno ha già segnato 10 reti nel campionato serbo, domani farà le visite mediche a Milano.
Il Montenegrino si unirà definitivamente al club rossonero a giugno e inizialmente si aggregherà al Milan Futuro di mister Massimo Oddo con ottica prima squadra.
di Antonio Vitiello.
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