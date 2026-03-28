Milan, ad un passo l'accordo con la Lazio per Mario Gila

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Stando a quanto riferisce Netweek Calcio Show sarebbe davvero vicino l'accordo tra Milan e Lazio per Mario Gila. Il classe 2000 ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2027 e in questi mesi non c'è stato nessun passo in avanti per il rinnovo con i biancocelesti: da qui l'interesse concreto di tanti top club europei per il difensore spagnolo.

Il Milan lo considera il rinforzo ideale per la difesa a tre di Massimiliano Allegri e in questi mesi ha lavorato molto per arrivare ad un accordo con Lotito, che dovrà corrispondere il 50% dell’incasso derivante dalla cessione al Real Madrid, club in cui il difensore è cresciuto e che ha mantenuto una percentuale significativa sulla futura rivendita del cartellino. Il Milan vuole chiudere e assicurarsi per l'estate un difensore di sicuro rendimento.