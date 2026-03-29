Pato ricorda lo scudetto del 2011: "È il ricordo più bello di tutti al Milan"

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L'ex attaccante del Milan Alexandre Pato è intervenuto ai microfoni del collega di Sportitalia Francesco Letizia a margine di un evento organizzato da Fondazione Milan in quel di New York.

Il tuo ricordo più bello con il Milan

"I singoli gol sono belli, ma la cosa più bella è quando abbiamo vinto lo Scudetto. Andammo in Duomo che era pieno di gente. Ce ne sono tanti comunque, ma quando abbiamo vinto lo scudetto è il più bello di tutti".

Come fu ritrovarsi difronte una leggenda come Maldini?

"Per me è un uomo che mi ha dato tanto come responsabilità del gioco. Vedevo lui che dopo l'allenamento continuava ad allenarsi. Era un personaggio che tu guardavi e dicevi "Quello è una persona da seguire". Due, tre settimane fa con mia moglie a Milano lo abbiamo visto su un cartellone ed ho detto "Ora fa il modello (ride, ndr)". Lui è bravissimo, ho tanta stima per lui".