Nesta: "Sono sempre passato per un giocatore corretto, ma ammetto di aver simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai"

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Alessandro Nesta, ex difensore rossonero, ha parlato a Sky anche del caso Alessandro Bastoni, finito nel mirino delle critiche dopo la nota simulazione in Inter-Juventus che ha portato all'espulsione per doppio giallo di Kalulu. Ecco le sue parole riportate da gazzetta.it: "Devo fargli i complimenti perché gli hanno rotto un sacco le scatole per la simulazione e contro l'Irlanda del Nord, pur non essendo al meglio, è tornato protagonista con una grande partita. Io sono sempre passato per un giocatore corretto, ma ammetto di aver simulato tantissime volte. La morale a Bastoni non la farò mai, per me è un giocatore super".

L'ex giocatore del Milan ha poi commentato la prestazione dell'Italia contro l'Irlanda del Nord: "Mi sono preoccupato anche io nel primo tempo. Se i valori tecnici emergono, non c’è partita con nessuna delle Nazionali impegnate nei playoff. Il problema, però, è la pressione della maglia azzurra, che è superiore rispetto a quella di squadre come la Bosnia o l'Irlanda del Nord. La gestione del primo tempo è stata figlia della tensione. Bisogna essere consapevoli che è ancora dura; anzi, in Bosnia lo sarà ancora di più. Ci aspetta un ambiente caldissimo contro un’avversaria che ha valori superiori ai nordirlandesi".