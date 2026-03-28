Ambrosini rivela: "Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Rino Gattuso"

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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Ambrosini ha raccontato che gli sarebbe piaciuto essere allenato da Rino Gattuso, suo grande amico e compagno di squadra ai tempi del Milan: "Certo. La più grossa battaglia che ha dovuto combattere e che ormai ha vinto è quella di far capire alla gente che come allenatore non ha solo le caratteristiche del Gattuso giocatore ovvero la generosità e le grandi motivazioni. Certe etichette sono ingiuste, soprattutto nel suo caso, e mi piacerebbe che si evidenziassero le sue idee tattiche e il lavoro che svolge sul campo, non solo le cene che ha organizzato per motivare e tenere unito il gruppo.

Se da allenatore assomiglia più a Lippi o ad Ancelotti? Puoi prendere le caratteristiche gestionali di un tecnico, ma dal punto di vista tattico e di metodologie, il nostro calcio era troppo diverso. Cosa voglio dire a Rino? Che mi ha fatto una promessa e spero la mantenga. Mi ha detto che, in caso di qualificazione al Mondiale, avremmo brindato insieme. Lo aspetto in montagna, così poi... facciamo una camminata".