Legrottaglie elogia Allegri: "Chi critica Max è perché non sa essere come lui. Un certo tipo di calcio lo devi sapere fare"

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Nicola Legrottaglie, ex difensore di Juventus e Milan ha parlato così prima della consueta edizione della Milano Yes Cup. Queste le sue dichiarazioni:

"Spero che il campionato possa diventare più intrigante. Vedo il Napoli come pericolo numero uno dell'Inter. Ha recuperato tutti i giocatori infortunati. L'Inter è in un momento di appannamento, ma al 90% percento vincerà. Il 10% restante lo lascio al Napoli".

Sulla stagione del Milan

"Come continuità il Milan ogni tanto concede, ma il resto possiamo solo dire bene. Ha fatto un ottimo campionato. Allegri ha dato la sua identità, ha riportato il valore italiano che si era perso. Si guarda all'efficacia della strategia che porta ai risultati. Allegri ha fatto il suo, quello che sa fare benissimo. E' il numero uno in questo. Chi critica Allegri è perché non sa fare Allegri. Un certo tipo di calcio lo devi sapere fare. Allegri è sempre portato a fare il risultato e lo fa a modo suo. Non c'è un modo giusto o sbagliato, ma chi lo sa fare meglio degli altri".