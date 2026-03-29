MN - Raimondi: "Per Leao il Milan allo stato attuale non può pretendere il pagamento della clausola da 175 milioni, ma per 70-80 milioni..."

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Claudio Raimondi, giornalista ed esperto di mercato di SportMediaset, ha rilasciato una intervista sul calciomercato del Milan ai microfoni di MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Leao può essere ceduto?

"Bisognerà capire se Allegri proseguirà o meno sulla sua idea di metterlo punta: ci sono un po' di riflessioni in tal senso. Certamente, il Milan allo stato attuale non può pretendere il pagamento della clausola da 175 milioni di euro: nessuno la pagherebbe. Ma è evidente che, al momento, il Milan cederebbe Leao solo per una offerta da 70-80 milioni di euro. Tutto, ovviamente, passerà anche dai prossimi due mesi".

MILAN, LE MOSSE A CENTROCAMPO

Napoli-Milan è già cominciata. E non si tratta del big match di Pasquetta che potrebbe decretare chi, tra le due squadre, sarà l'anti Inter fino all'ultima curva del campionato. Azzurri e rossoneri, infatti, sono le protagoniste di un duello di calciomercato, e il nome è quello di Leon Goretzka. Ne parla questa mattina in edicola il Corriere dello Sport, che spiega come - oltre quello dei rossoneri - per il centrocampista del Bayern Monaco adesso si è fatto avanti anche il Napoli. In Italia ci sarebbe anche la Juve, oltre a qualche pista estera, ma è chiaro che partenopei e rossoneri per ora sembrano più avanti. Avanti per quello che sarebbe un rinforzo clamoroso, dal punto di vista qualitativo ma soprattutto di leadership. Parliamo di un calciatore che con il Bayern ha vinto tutto, comprese sei Bundesliga e una Champions. In questa stagione, l’ultima in Baviera in assenza di un ormai improbabile rinnovo, ha collezionato 37 presenze, 2 gol e 2 assist, conquistando la Supercoppa di Germania. Lascerà uno stipendio monstre, da 9 milioni più bonus, e sul tavolo sono previste offerte notevoli. Tra i cinque e i sei almeno, la dirigenza rossonera lo sa e per questo si è mossa già a gennaio, quando ha provato a sondare, invano, tale pista. Il suo addio al Bayern Monaco è ufficiale, adesso vincerà la gara a scacchi chi muoverà il pedone nella direzione giusta. Per compiere il definitivo scacco matto servirà l'offerta giusta ma non solo: si tratta di ambizioni, di filosofia, e Massimiliano Allegri sa come muovere le carte a disposizione per portare alla propria corte una pedina che, insieme ad Adrien Rabiot e, si spera, Luka Modric, potrebbe alzare di parecchio il livello del centrocampo rossonero. La gara tra Milan e Napoli è appena iniziata: da quella in campo alla sfida sul mercato per Goretzka. Una gara a scacchi fino all'ultima mossa.