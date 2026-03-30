Pellegatti rivela: “Kostic grande colpo, ha voluto fortemente il Milan. Vi svelo perchè si è passati da 10 a 3 milioni”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Kostic, giovane attaccante del Partizan Belgrado che ieri ha svolto le visite mediche con il Milan e che a fine anno dunque diventerà un nuovo giocatore rossonero, inizialmente in orbita Milan Futuro ma con l'obiettivo di una rapida promozione in prima squadra. Questo il suo commento:

"Kostic parte benisismo perché ha voluto fortissimamente il Milan. Io non credevo molto alla cifra intorno ai 3 milioni, l'ho detto più di una volta, ma mi hanno confermato che la cifra è intorno ai 3,5 milioni. Ma perchè il Partizan che aveva chiesto 10 milioni, perché il Partizan con il quale non si era arrivati alla chiusura della trattativa a gennaio ha accettato? Parlando con un collega che ha parlato con giornalista serbi, sembra che il Partizan per avere la licenza UEFA abbia bisogno di soldi e probabilmente è per questo motivo che si è chiusa così in fretta la trattativa, proprio per le necessità pecuniarie dei serbi. Mi sembra un grande colpo per un ragazzo 2007 che ha già segnato molto nel primo campionato serbo"