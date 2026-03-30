Milan, -2 alla ripresa: il programma della settimana in vista di Napoli

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Dopo le sedute di giovedì e venerdì a Milanello, allenamenti in cui ci si è concentrati su finalizzazione, esercitazioni varie e con una sgambata in famiglia con il Milan Futuro di due giorni fa, sono partiti ieri i tre giorni di riposo concessi da mister Massimiliano Allegri ai ragazzi che non sono partiti con le rispettive nazionali ovvero Youssouf Fofana, Niclas Fullkrug, Santiago Gimenez, Ruben Loftus-Cheek, Christopher Nkunku e Samuele Ricci, con l'aggiunta di Leao e Gabbia infortunati.

Proprio in merito a questo, il numero 10, sconvocato dalla nazionale, è volato in Portogallo in accordo con il Milan per un consulto specialistico e per provare a recuperare dal problema all'adduttore destro. Dopo il primo giorno di pausa anche oggi a Milanello tutto sarà fermo e quieto aspettando il rientro del gruppo al completo atteso per mercoledi 2 aprile, giorno in cui inizierà la preparazione del delicatissimo match del lunedì di pasquetta contro il Napoli di Antonio Conte.