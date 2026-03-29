esclusiva mn Accomando (SportMediaset): "Addio Leao? Non lo escludo. Modric? Ecco la situazione. Due nomi per la difesa"

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Campo e mercato, il Milan lavorare su due binari paralleli. C'è una stagione da concludere e una rimonta da provare, ma c'è anche una programmazione futura da portare avanti, con la dirigenza rossonera che sta cominciando a muoversi sul mercato. Per affrontare proprio questo argomento, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva Orazio Accomando, collega di SportMediaset.

Modric può restare un altro anno?

"Credo di sì, ma dipenderà molto da ciò che farà Allegri e dall'ambizione generale del club. Il Milan in Champions League potrebbe convincerlo restare un altro anno. Questa è una richiesta esplicita anche di Allegri, vorrebbe tenerlo un altro anno. Chi è grande e immenso come Modric deve decidere serenamente il suo futuro. Se lui stesso capirà che è arrivato il momento di lasciare, lo farà; ma non credo, vedendolo giocare così, che questa sia la sua intenzione".

Qual è il punto sulla difesa?

"Allegri vuole esperti soprattutto in difesa, ma una rosa più ampia. Quest'anno c'era la scusante di una sola competizione. A livello di nomi, proverà a fare un parametro zero forte. Gila è un nome che piace, così come quello di Gatti che Allegri conosce bene".

Il difensore laziale piace molto.

"Gila piace soprattutto a Tare, Allegri ha sempre detto che i giocatori forti sono forti quando li conosce e li allena. Gila è forte, moderno, bravo tecnicamente. Piace però soprattutto a Tare".

Capitolo attaccanti.

"Tanto dipenderà dalle uscite, oggi faccio fatica a dire che Pulisic e Leao rimarranno in rossonero. Stessa cosa per Fullkrug, Nkunku e Gimenez: l'attacco è il reparto che più di tutti potrebbe subire una rivoluzione. Non c'è uno da prendere, però ci potrebbero essere tanti stravolgimenti".

Gimenez in uscita?

"Difficile che Gimenez resti in rossonero. Sappiamo queste ipotesi di scambi che il Milan ha provato a mettere in piedi. Il giocatore è fermo da tanto, faccip fatica e pensare che possa restare. Le cose potrebbero cambiare se inizierà a segnare, ma la vedo dura".

Leao può salutare?

"Non lo escludo. E' un giocatore importante per il Milan, con un contratto importante. Ma credo che questo sia il primo anno in cui le strade del portoghese e del Milan potrebbero separarsi".