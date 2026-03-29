Milan, ecco il primo colpo per il 2026-2027: alla scoperta di Andrej Kostic

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Siamo solo a fine marzo e c'è ancora un finale di campionato tutto da giocare, ma il Milan ha già definito il suo primo colpo di mercato per la stagione 2026-2027: nelle scorse ore, i rossoneri hanno infatti chiuso un accordo con il Partizan Belgrado per l'acquisto a titolo definitivo di Andrej Kostic, centravanti classe 2007 che il Diavolo seguiva da diverso tempo. Il giocatore, che il club di via Aldo Rossi pagherà tre milioni di euro e che quest'anno ha segnato 10 gol in 27 partite nel massimo campionato serbo, si trova a Milano dove sta svolgendo questa mattina le visite mediche con il Milan.

CARATTERISTICHE - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport presenta così il nuovo acquisto milanista: "Kostic può giocare da prima o seconda punta. Il fisico c’è, i centimetri sono 188 e la crescita è rapida. Nato a Podgorica, Montenegro, il 16 gennaio 2007, in estate è passato dal Buducnost al Partizan, dove l’hanno paragonato a Dusan Vlahovic, con cui condivide l’agente. Kostic ha già colpito anche in Italia: a settembre scorso segnò agli azzurrini dell’Under 21 a La Spezia, risultato poi ribaltato dall’Italia. Andrej ha già esordito anche con la nazionale maggiore: due presenze con il ct Mirko Vucinic".

GRANDE TALENTO - In via Aldo Rossi sono convinti di avere preso un grande talento. Kostic si unirà inizialmente al Milan Futuro, ma la sensazione è che non ci metterà molto ad arrivare in prima squadra. Già a gennaio i dirigenti rossoneri avevano provato a prenderlo, ma non avevano trovato l'accordo con il Partizan nonostante il giocatore spingesse per il trasferimento a Milanello. L'accelerata degli ultimi giorni è stata fondamentale per chiudere e per anticipare la folta concorrenza italiana ed europea. Se Kostic rispetterà le attese, quello del Diavolo sarà stato un vero affare.