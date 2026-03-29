Mercato Milan, Gazzetta: "Kostic, è fatta. A Milano per i test, colpo da 3 milioni"

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La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così sul mercato del Milan: "Kostic, è fatta. A Milano per i test, colpo da 3 milioni". Dopo averci provato già a gennaio, i rossoneri hanno chiuso per Andrej Kostic, centravanti classe 2007 che arriva dal Partizan Belgrado per tre milioni di euro. Oggi il giocatore si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di far ritorno in Serbia. Si tratta del primo acquisto del Diavolo per la prossima stagione. Kostiic si unirà inizialmente al Milan Futuro, ma potrebbe volerci poco per il salto in prima squadra.

LA STRATEGIA DEL MILAN SUI GIOVANI ATTACCANTI

Il classe 2007, che ha segnato 10 gol nel campionato serbo in 27 presenze, andrà a rinforzare la batteria di attaccanti del Settore Giovanile rossonero unendosi a Daniele Petrone (classe 2009, Primavera) e Alex Castiello (classe 2007, spola tra Milan Futuro e Primavera).

L'obiettivo del Milan è quello di avere giocatori di valore e di grande potenziale in ogni categoria sotto la Prima Squadra. Nelle strategie del club rossonero, come ha confermato Ibrahimovic qualche giorno fa in un'intervista a CBS Sport, è molto importante che i giovani calciatori abbiano minutaggio adeguato a prescindere dalla categoria, per acquisire la giusta esperienza ed arrivare preparati al calcio dei grandi, che sia in prestito o direttamente con la prima squadra.

Il Milan ha già provato a prendere Kostic durante il mercato di gennaio per anticipare la numerosa concorrenza, ma le richieste alte del Partizan non hanno permesso di chiudere l'affare. Dopo settimane di lavoro sotto traccia e lontano dai riflettori a Casa Milan sono riusciti a strappare un accordo ritenuto conveniente, 3 milioni di euro, e a mettere così le mani su un calciatore che veniva seguito da tempo.