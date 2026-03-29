Gazzetta: "Gimenez in campo. Leao mercoledì ritorna a Milanello"
"Gimenez in campo. Leao mercoledì ritorna a Milanello": titola così stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che ieri Max Allegri ha organizzato nel Centro Sportivo di Carnago, dove da mercoledì si rivedrà anche Rafael Leao che attualmente è in Portogallo per curare il problema al pube, un test in famiglia contro il Milan Futuro e in campo si è visto anche Santiago Gimenez.
Oltre a lui, presenti anche gli altri calciatori della prima squadra che non sono stati convocati in nazionale, vale a dire Terracciano, Fofana, Ricci, Nkunku e Fullkrug. In campo anche Loftus-Cheek, che è recuperato per Napoli: l'inglese giocherà infatti con una speciale protezione dopo la frattura alla mandibola rimediata qualche settimana fa contro il Parma dopo un duro scontro con il portiere Corvi.
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