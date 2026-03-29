Tuttosport sul Milan: "Ecco perchè Allegri invoca un goleador"

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Tuttosport in edicola oggi titola così sul Milan: "Ecco perchè Allegri invoca un goleador". Per capire perchè Max Allegri sta spingendo parecchio con la sua dirigenza per prendere in estate un grande centravanti basta vedere la tabella pubblicata stamattina dal quotidiano torinese da cui emerge che sono 14 anni che il Diavolo non ha in rosa un giocatore da almeno 20 gol. L'ultimo è stato Zlatan Ibrahimovic, che vinse la classifica marcatori della Serie A 2011-2012 con 28 reti.

Da quel campionato in poi il Milan non ha più avuto grandi bomber: coloro che si sono avvicinati di più a segnare 20 gol sono stati Carlos Bacca nel 2015-2016 (18) e Jeremy Menez nel 14-15 (16). Eppure gli investimenti non sono mancati, soprattutto negli ultimi anni visto che a gennaio 2025 sono stati spesi oltre 30 milioni per Santiago Gimenez, mentre la scorsa estate è arrivato Christopher Nkunku per 40 milioni.