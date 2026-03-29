Il Barcellona tenta Bastoni. E l'Inter va su Gila della Lazio: derby di mercato con il Milan?
Da settimane ormai il nome di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter e della Nazionale italiana, viene accostato con insistenza al Barcellona. Anzi in Spagna sono certi che il club catalano abbia già trovato un accordo di massima con il giocatore. I nerazzurri attendono un'offerta ufficiale da parte dei blaugrana, ma intanto si guardano intorno per cercare l'eventuale sostituto.
Come riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport, l'Inter avrebbe messo nel mirino anche Mario Gila, difensore della Lazio su cui c'è da tempo anche il Milan. Si potrebbe quindi scatenare un derby di mercato per il centrale spagnolo che non intende rinnovare il suo contratto con i biancocelesti che scade nel 2027 e che quindi lascerà con ogni probabilità Roma questa estate.
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