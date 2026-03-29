Il QS su Inter e Milan: "Bastoni tentato dal Barcellona. Scatto Chelsea per Pavlovic"
MilanNews.it
Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così su due giocatori di Inter e Milan che sono finiti nel mirino di due big europee: "Bastoni tentato dal Barcellona. Scatto Chelsea per Pavlovic". Da settimane ormai i catalani hanno messo gli occhi sul difensore nerazzurro, attualmente impegnato con la Nazionale italiana nei playoff per i prossimi Mondiali.
Sirene inglesi invece per il rossonero Strahinja Pavlovic che è certamente uno dei giocatori del Milan il cui rendimento è migliorato di più da quando è arrivato in panchina Massimiliano Allegri. Il serbo, che in questa stagione ha anche segnato quattro gol in Serie A (l'ultimo una settimana fa contro il Torino), è finito nel mirino del Chelsea.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Un super bomber per il Milan. Obiettivo complicato. Leao e un ciclo forse finito...di Andrea Longoni
Le più lette
3 MN - Raimondi: "Per Leao il Milan allo stato attuale non può pretendere il pagamento della clausola da 175 milioni, ma per 70-80 milioni..."
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
Da 14 anni il Milan non ha un attaccante da almeno 20 gol (Ibra). Ecco perchè Allegri vuole un grande bomber
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Eranio: "Giusto credere allo Scudetto. Gimenez? Non abbiamo ancora visto il suo vero valore"
Luca SerafiniTutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
Franco OrdineLeao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischio
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com