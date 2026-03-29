Il QS su Inter e Milan: "Bastoni tentato dal Barcellona. Scatto Chelsea per Pavlovic"

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Il Quotidiano Sportivo in edicola stamattina titola così su due giocatori di Inter e Milan che sono finiti nel mirino di due big europee: "Bastoni tentato dal Barcellona. Scatto Chelsea per Pavlovic". Da settimane ormai i catalani hanno messo gli occhi sul difensore nerazzurro, attualmente impegnato con la Nazionale italiana nei playoff per i prossimi Mondiali.

Sirene inglesi invece per il rossonero Strahinja Pavlovic che è certamente uno dei giocatori del Milan il cui rendimento è migliorato di più da quando è arrivato in panchina Massimiliano Allegri. Il serbo, che in questa stagione ha anche segnato quattro gol in Serie A (l'ultimo una settimana fa contro il Torino), è finito nel mirino del Chelsea.