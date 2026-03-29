Belgio, Garcia dopo il 5-2 agli USA: "Volevo vedere la complementarietà delle coppie di centrali Debast-Mechele e De Winter-Ngoy"

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Rudi Garcia, ct del Belgio, è rimasto ovviamente molto soddisfatto della vittoria della sua squadra in amichevole contro gl Stati Uniti per 5-2. Nel post-partita, come riporta Nieuwsblad, il tecnico francese ha spiegato le sue scelte di formazione: "Per me, non si tratta della migliore formazione titolare possibile , ma del collettivo che mi è sembrato più adatto per iniziare questa partita. Ci sono diverse ragioni per questa scelta. Alcuni avevano bisogno di minuti, come Kevin De Bruyne, Maxim De Cuyper e Zeno Debast. Anche Charles De Ketelaere era rimasto fuori per un po'.

Inoltre, volevo vedere la complementarietà dei miei giocatori, come la coppia centrale Debast-Mechele e poi De Winter-Ngoy. Sono anche molto contento dei subentrati, soprattutto dei due giovani che hanno esordito con la nazionale belga: Nathan De Cat e Mika Godts. Una vittoria per 5-2 in trasferta, anche se si tratta di un'amichevole, è qualcosa che ricorderanno".