Pulisic a secco anche in nazionale: "Sono deluso, senza dubbio devo fare meglio"

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Pesante sconfitta degli Stati Uniti di Christian Pulisic che sono stati battuti 5-2 in amichevole dal Belgio di Alexis Saelemaekers e Koni De Winter. L'attaccante del Milan non ha sfruttato alcune buone occasioni da gol che ha avuto e non ha saputo così porre fine al digiuno di reti con la sua nazionale, iniziato a novembre 2024. Dopo il match, il giocatore americano ha dichiarato come riporta ESPN: "Certo, sono deluso. Devo concretizzare le mie occasioni. Non sono occasioni facili, ma in certi momenti mi aspetto di fare meglio, senza dubbio. Dobbiamo battere squadre come questa se vogliamo avere la possibilità di arrivare lontano ai Mondiali".

STATI UNITI-BELGIO 2-5

Scoppola clamorosa presa dagli USA in amichevole, che contro il Belgio perdono con un sonoro 5-2. I rossoneri Pulisic e Saelemaekers partono titolari, mentre De Winter ha cominciato dalla panchina.

Padroni di casa avanti con McKennie, ma poi è dominio assoluto del Belgio. A segno Debast, Onana (bell’assist di Saelemaekers per il tiro a rimorchio), De Ketelaere e Lukebakio (doppietta). Inutile il 2-5 finale di Agyemang.

Saelemaekers, autore di un’ottima prova, rimane in campo per circa un’ora, mentre De Winter entra al minuto 62 al posto di Mechele al centro della difesa. Partita difficile per Pulisic che non riesce ad incidere e risulta ancora lontano dalla sua forma ottimale: 71 minuti per il rossonero prima di essere sostituito con Pepi quando il punteggio era già sull’1-4 per i Red Devils.