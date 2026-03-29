Falk: "Arsenal favorito per l'acquisto di Tresoldi dal Club Brugge, trattativa in corso"

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Christian Falk, giornalista della Bild, ha scritto su X che l'Arsenal è al momento il club favorito per assicurarsi le prestazioni di Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge che in passato non ha mai nascosto che uno dei suoi sogni è quello di indossare un giorno la maglia del Milan: "L'Arsenal è attualmente il favorito per l'acquisto dell'attaccante tedesco Nicolò Tresoldi (21/Club Brugge). Il club è seriamente interessato ed c'è una trattativa in corso".

Qualche settimana fa, Tresoldi è stato intervistato da Sportweek ed è tornato a parlare della possibilità di vestire un giorno la maglia del Milan: "Un futuro da 9 dei rossoneri? È il sogno che mi spinge a lavorare duramente tutti i giorni. Qui al Bruges mi trovo molto bene, e so anche che la strada davanti è ancora lunga. Però il sogno di giocare nel Milan è qui, dentro la testa. Ci penso ogni mattina non appena mi sveglio".