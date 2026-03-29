29 marzo 2014: le ultime reti di Kakà con la maglia del Milan
Il 29 marzo 2014, in occasione di Milan-Chievo, gara valida per la 31^ giornata di Serie A, Ricardo Kakà ha segnato il suo ultimo gol con la maglia rossonera: il campione brasiliano ha siglato una doppietta nel 3-0 del Diavolo contro i gialloblù a San Siro (di Balotelli l'altra rete milanista).
Questo il tabellino del match:
MILAN - CHIEVO VERONA 3-0
MARCATORI: Balotelli (M) al 4', Kakà (M) al 27' e al 54'
MILAN (4-2-3-1): 32 Abbiati; 81 Zaccardo, 25 Bonera, 13 Rami, 28 Emanuelson; 34 De Jong (dal 60' 16 Poli), 4 Muntari (dal 44' 15 Essien); 10 Honda, 22 Kakà (dal 74' 7 Robinho), 23 Taarabt; 45 Balotelli. A disposizione: 59 Gabriel, 8 Saponara, 14 Birsa, 35 Coppola, 17 Zapata, 26 Silvestre, 11 Pazzini. Allenatore: Clarence Seedor.
CHIEVO (5-3-2): 25 Agazzi; 17 Sardo, 2 Bernardini, 3 Dainelli, 21 Frey, 93 Dramé (dal 68' 12 Cesar); 8 Radovanovic, 9 Bentivoglio, 56 Hetemaj (dal 77' 23 Guarente); 43 Paloschi, 10 Obinna (dal 63' 77 Thereau). A disposizione: 1 Puggioni, 39 Stoian, 7 Lazarevic, 18 Squizzi, 31 Pellissier, 5 Canini, 22 Paredes, 4 Claiton, 6 Kupisz. Allenatore: Eugenio Corini.
ARBITRO: Giacomelli di Trieste
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