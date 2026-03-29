Simic: "Modric quest'anno sta giocando benissimo, a 40 anni resta un fenomeno e significa tanto per questa squadra"

Simic: "Modric quest'anno sta giocando benissimo, a 40 anni resta un fenomeno e significa tanto per questa squadra"MilanNews.it
Oggi alle 13:48News
di Manuel Del Vecchio

Dario Simic, ex difensore rossonero, è stato intervistato da Sportitalia a margine di un evento a Roma. Le sue dichiarazioni:

“Il Milan purtroppo ha perso tante partite contro le piccole quest'anno, anche se ora ha vinto il derby. Modric quest'anno sta giocando benissimo, a 40 anni resta un fenomeno e significa tanto per questa squadra".