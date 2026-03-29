Giannitti: "Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, ma alla fine i nerazzurri la spunteranno"
Intervistato dai colleghi di TMW, l'ex ds del Frosinone Marco Giannitti ha parlato del campionato di Serie A e della corsa scudetto, dicendo: "Questo è un campionato diverso dagli altri anni. Sembrava che il Milan potesse dare fastidio all'Inter per lo Scudetto, il Napoli ha alternato risultati positivi a quelli negativi e anche i nerazzurri non hanno avuto un cammino continuo anche se hanno un margine importante e la spunteranno".
La delusione?
"La Fiorentina. La squadra ha tutt'altro tasso tecnico rispetto alla classifica".
Su chi punta per la salvezza?
"Pisa e Verona fanno fatica a risalire. Se la giocano Lecce e Cremonese. I salentini sono vivi, la Cremonese ha ottenuto una vittoria importante con il cambio di allenatore. Entrambe le squadre hanno chance di salvarsi".
Como o Juventus?
"Il Como ha un rendimento costante e importante. Penso che sia avvantaggiato rispetto alla Juventus".
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