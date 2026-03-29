Il Milan si inserisce su Vlahovic: l'offerta rossonera e la mossa per beffare la Juventus

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Nelle ultime settimane sembrava essersi raffreddata la pista Dusan Vlahovic per il Milan e invece i rossoneri, senza dare troppo nell'occhio, starebbero tentando seriamente di soffiare l'attaccante serbo alla Juventus. Lo scrive Sportmediaset.it che spiega che il club di via Aldo Rossi, che è sempre alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della prossima stagione, sta provando ad inserirsi nella trattativa tra il giocatore e i bianconeri per il rinnovo del contratto che scadrà il prossimo 30 giugno.

L'OFFERTA DELLA JUVE - L'idea della Juventus è quella di un prolungamento di al massimo due anni con un ingaggio notevolmente ridimensionato rispetto ai 12 milioni di euro che guadagna attualmente: si parla di 6,5-7 milioni a stagione bonus esclusi. Ancora da quantificare invece la commissione da versare al suo agente Ristic, che in passato è sempre stato l'ostacolo più grande da superare per arrivare alla firma del rinnovo di Vlahovic. Nelle ultime settimane, non ci sarebbero stati però nuovi contatti tra le parti e così il Milan sta provando ad inserirsi per convincere il serbo a raggiungere a Milanello il suo ex allenatore in bianconero Massimiliano Allegri.

IL PIANO DEL MILAN - Per beffare la Juventus, il Diavolo sarebbe pronto a pareggiare l'offerta di stipendio, se non addirittura alzarla leggermente, e poi, invece di un biennale, sul piatto verrà messo un contratto di tre anni, dunque uno in più di quello che gli propone la società torinese. Tra l'altro negli ultimi giorni, il Milan ha chiuso con il suo agente Ristic l'arrivo del giovanissimo Andej Kostic (classe 2007) e chissà che non sia stata un'occasione anche per parlare di Vlahovic. Da un punto di vista economico sarebbe un'operazione molto onerosa che potrebbe incidere parecchio sul bilancio milanista, ma, sempre secondo sportmediaset.it, bisogna tenere conto di due fattori: prima di tutto che un attaccante di buon livello costa non meno di 50 milioni e inoltre a fine stagione Rafael Leao potrebbe lasciare Milano con un risparmio sull’ingaggio equivalente proprio all’offerta fatta al serbo. Ecco perché bisogna fare attenzione al Milan.