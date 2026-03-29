FOCUS MN - Quando ha perso punti il Milan in Serie A? Quando ha avuto tre gare in una settimana

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Dopo il ko contro la Lazio, il Milan sembrava aver dovuto dire addio al sogno scudetto, ma il successivo successo contro il Torino e il pareggio dell'Inter contro la Fiorentina hanno in parte riaperto il campionato. Va detto che il vantaggio dei nerazzurri è ancora importante (sei punti) e servirà un'impresa per colmarlo nelle ultime otto giornate, ma una piccola speranza c'è ancora. Questo scenario fa però aumentare i rimpianti in casa rossonera per i troppi punti persi per strada contro le piccole. Il rammarico del Diavolo nasce soprattutto dalle vittorie mancate contro le formazioni che stanno nella parte destra della classifica come Pisa, Cremonese, Genoa, Fiorentina e Parma. Dando un occhio al percorso del Diavolo dalla 1^ alla 30^ giornata si può notare che i rossoneri hanno faticato di più quando hanno giocato tre partite in una settimana. Ecco, nel dettaglio, i risultati:

20 settembre, Serie A: Udinese-Milan 0-3

23 settembre, Coppa Italia: Milan-Lecce 3-0

28 settembre, Serie A: Milan-Napoli 2-1

24 ottobre, Serie A: Milan-Pisa 2-2

28 ottobre, Serie A: Atalanta-Milan 1-1

2 novembre, Serie A: Milan-Roma 1-0

29 novembre, Serie A: Milan-Lazio 1-0

4 dicembre, Coppa Italia: Lazio-Milan 1-0

8 dicembre, Serie A: Torino-Milan 2-3

14 dicembre, Serie A: Milan-Sassuolo 2-2

18 dicembre, Supercoppa Italiana: Napoli-Milan 2-0

2 gennaio, Serie A: Cagliari-Milan 0-1

8 gennaio, Serie A: Milan-Genoa 1-1

11 gennaio, Serie A: Fiorentina-Milan 1-1

15 gennaio, Serie A: Como-Milan 1-3

18 gennaio, Serie A: Milan-Lecce 1-0

13 febbraio, Serie A: Pisa-Milan 1-2

18 febbraio, Serie A: Milan-Como 1-1

22 febbraio, Serie A: Milan-Parma 0-1

TRE GARE IN UNA SETTIMANA - Il Milan ha dunque lasciato sempre punti per strada in Serie A o ha fallito altri obiettivi come la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana quando ha giocato più di una partita alla settimana. Dietro a questo c'è sicuramente il fatto che il Diavolo ha una rosa limitata numericamente e, non appena si è infortunato qualche titolarissimo, la differenza tra prime e seconde scelte si è vista parecchio. Nonostante questo, i rossoneri sono comunque secondi in classifica con nove punti di vantaggio sulla quinta, ma è chiaro che qualche rimpianto per lo scudetto c'è sicuramente, soprattutto se si pensa che il Milan ha perso punti con le piccole e non negli scontri diretti con le prime della classifica. Bastava davvero poco per essere ancora più vicini all'Inter, ma la stagione milanista resta comunque molto positiva, soprattutto tenendo conto dell'ottavo posto dello scorso anno.